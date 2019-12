Ehemaliger Spieler von Jahn Regensburg : Das ist der neue Sportdirektor beim Bonner SC

Bonn Vorstand und Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC haben entschieden: Der neue sportliche Leiter und Nachfolger des im Oktober zurückgetretenen BSC-Sportdirektors Thomas Schmitz heißt Mario Neunaber.

Der 37-Jährige, der sich in der letzten Bewerberrunde gegen laut Mazurkiewicz „renommierte Konkurrenz mit Erstligaerfahrung“ durchgesetzt hat, erhält zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. „Wobei wir sehr an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert sind“, sagte Stefan Krämer, der nach dem Rücktritt von Thomas Schmitz das Amt des sportlichen Leiters kommissarisch übernommen hatte.

Das fußballerische Rüstzeug holte sich der studierte Sportökonom bei Werder Bremen. Dort durchlief Neunaber alle Jugendmannschaften bis hin zur U23. In der Meistersaison der Bremer 2004 trainierte Neunaber auch mit den Profis unter Thomas Schaaf, schaffte den Sprung in den Profikader allerdings nicht. „Schon damals habe ich mir Gedanken über das Leben nach dem Fußball gemacht und neben meinem Engagement als Spieler in der 3. und 2. Liga in der IST Hochschule für Sportökonomie in Düsseldorf studiert.“ Zu den Dozenten damals zählte auch der BSC-Vorstandsvorsitzende Dirk Mazurkiewicz.