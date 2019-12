Ehemaliger Spieler von Jahn Regensburg : Das ist der neue Sportdirektor beim Bonner SC

Bonn Vorstand und Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC haben entschieden: Der neue sportliche Leiter und Nachfolger des im Oktober zurückgetretenen BSC-Sportdirektors Thomas Schmitz heißt Mario Neunaber.

Der 37-Jährige, der sich in der letzten Bewerberrunde unter anderem gegen Ex-Profi Oliver Reck durchsetzen konnte, beendete seine aktive Karriere 2015 bei Rot-Weiss Essen.

Als Innenverteidiger schaffte Neunaber mit dem FC Ingolstadt in der Spielzeit 2007/2008 erstmals den Sprung in die 2. Bundesliga, in der der gebürtige Bremer 29 Spiele für die Schanzer absolvierte. 2012 gelang Neunaber dieses Kunststück auch mit Jahn Regensburg.