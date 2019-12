Bonner SC : BSC-Trainer Nehrbauer fordert Grundtugenden

Bonn Der Fußball-Regionalligist Bonner SC will beim letzten Punktspiel des Jahres gegen den SV Lippstadt unbedingt gewinnen und mit 23 Punkten in die Winterpause gehen.

Mit der Punkteausbeute nach 17 Partien ist Nehrbauer nicht zufrieden. „Obwohl der BSC in der jüngeren Regionalligageschichte nach der Hinrunde noch nicht 20 Zähler auf dem Konto hatte“, sagt der 41-Jährige. Auch deshalb will der Trainer möglichst mit 23 Punkten in die Winterpause gehen. Vom „Gewinnenmüssen“ will Nehrbauer allerdings nicht sprechen. „Wir wollen die drei Punkte. Und dazu müssen wir die Basics auf den Platz bringen. Heißt also viel laufen, kämpfen, aber auch gut spielen.“ Zu viel Druck auf die Spieler sei indes nicht förderlich.

Patrick Schikowski fällt wegen Muskelfaserriss aus

Die Vorbereitung auf die Partie gegen den SV Lippstadt, gegen den der BSC in der Hinrunde mit 0:1 verlor, verlief derweil alles andere als nach Plan. Ein Testspiel, um die zweiwöchige Pause seit dem 0:1 in Oberhausen so optimal wie möglich zu überbrücken, kam nicht zustande. Stattdessen organisierte der BSC-Trainerstab Trainingsspiele. Bei diesen fehlten allerdings Kris Fillinger und Patrick Schikowski, Schlüsselspieler in der Abwehr und im Angriff des aktuellen Tabellen-13. Fillinger laboriert an einer Wadenverletzung, die sich der 26-Jährige beim Spiel in Oberhausen zugezogen hat. Der Einsatz am Samstag gilt als äußerst fraglich. Auf keinen Fall spielen wird Schikowski, der mit fünf Toren beste Angreifer des BSC. Der Stürmer laboriert an einem Muskelfaserriss. Ansonsten kann Nehrbauer auf alle Akteure zurückgreifen. Auch Kapitän Mario Weber ist als Fillinger-Vertreter wieder eine Option für die von Nehrbauer bevorzugte Dreierkette.