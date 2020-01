Bonner SC : BSC startet gegen Fortuna Düsseldorf ins neue Jahr

Berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an darf sich gegen Fortuna Düsseldorf BSC-Neuzugang Kevin Dünnwald (links) machen. Foto: Boris Hempel

Bonn. Der Fußball-Regionalligist Bonner SC bestreitet am Sonntag (15 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorfs U23 sein erstes Pflichtspiel seit zwei Monaten. Winter-Neuzugang Skraparas muss verletzt passen. Burak Gencal stößt als fünfter Neuzugang zum BSC.

Lang ist’s her, dass der Fußball-Regionalligist Bonner SC um Punkte spielte. Am 29. November 2019 war es, als die Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Nehrbauer bei Rot-Weiß Oberhausen unglücklich mit 0:1 verlor. Am Sonntag (15 Uhr, Sportpark Nord) trifft der BSC nach rund zwei Monaten ohne Pflichtspiel auf die U23 von Fortuna Düsseldorf – ein Duell unter Tabellennachbarn.