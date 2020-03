Regionalliga West : Vorstand des Bonner SC plädiert für Saisonabbruch

Bonn Geht es nach den Vorstandsmitgliedern des Bonner SC, sollte die Saison in der Regionalliga West wegen der Corona-Krise abgebrochen werden. Eine Fortsetzung der Spielzeit würde alle Clubs vor eine große Herausforderung stellen.

Der Fußball-Regionalligist Bonner SC hat sich an die Bedingungen in Zeiten der Corona-Pandemie angepasst. Für alle Angestellten des Vereins beantragte der Verein Kurzarbeitergeld. „Dabei geht es um neun Spieler und die Geschäftsstelle“, erklärt der BSC-Vorstandsvorsitzende Dirk Mazurkiewicz.

Wie es aus sportlicher Sicht in der Regionalliga West weitergeht, wollen die Vereinsvertreter in einer weiteren Telefonkonferenz an diesem Mittwoch mit dem Westdeutschen Fußballverband besprechen. Bislang ist der Spielbetrieb bis einschließlich 19. April ausgesetzt. „Wir stehen auf dem Standpunkt, jetzt unter diese Saison einen Schlussstrich zu ziehen“, sagt Mazurkiewicz. „Das ist nicht nur meine Meinung, sondern Vorstandsbeschluss, den wir auch am Mittwoch gegenüber dem Verband und den anderen Vereinen vertreten werden.“