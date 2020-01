Erster Winterneuzugang : Bonner SC verpflichtet Stürmer Evangelos Skraparas

Bonn Der Bonner SC hat seinen ersten Winterneuzugang bekanntgegeben. Mit dem Stürmer Evangelos Skraparas will der Bonner Club seine Offensive stärken.

Nach dem Abgang von Patrick Schikowski zum SC Verl vermeldet Mario Neunaber, der sportliche Leiter des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, mit Evangelos Skraparas den ersten Winterneuzugang. Der 1,91 Meter große Stürmer wurde in Remscheid geboren und spielte zuletzt in Kambodscha in Südostasien. Zuvor war der Weltenbummler bei Vereinen in Rumänien und Australien tätig.