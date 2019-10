Fußball-Regionalliga West : Bonner SC verliert gegen Aufsteiger Homberg

Duisburg-Homberg. Der Bonner SC hat am Samstag beim VfB Homberg mit 0:2 verloren - nach dem 0:3 gegen Bergisch Gladbach die zweite Niederlage des BSC gegen einen Aufsteiger.

Vier Siege, ein Unentschieden: Der Bonner SC gehörte zuletzt zum Erfolgreichsten, was die Fußball-Regionalliga West zu bieten hatte. Das Pokalaus am Dienstag beim Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck nahmen BSC-Anhänger auch deshalb als lästigen aber hinnehmbaren Betriebsunfall hin. Hauptsache es läuft in der Meisterschaft, in der der BSC nach dem Wattenscheider Rückzug vor dem 15. Spieltag sogar auf Rang sechs geführt wurde.

Die Befürchtungen von Nehrbauer, beide Außenspieler, Adis Omerbasic und Markus Wipperfürth, müssten in Homberg ersetzt werden, erwiesen sich als unbegründet. Beide Akteure gaben kurz vor der Partie grünes Licht. Wipperfürth musste beim 0:2-Pokalaus in Wegberg-Beeck 15 Minuten vor dem Ende mit muskulären Problemen passen. Omerbasic erlitt gegen die U 23 von Borussia Dortmund eine schmerzhafte Fußprellung. Für Jan Holldack kam die Partie beim Aufsteiger noch zu früh. Damit stand im PCC-Stadion exakt die Elf auf dem Platz, die gegen den BVB begonnen hatten.

Nur 60 Sekunden später scheiterte Kris Fillinger aus kurzer Distanz an Philipp Gutkowski. Der VfB-Schlussmann vereitelte in besagter 12. Minute auch die Großchance von Tiziano Lo Iacono. Die Bonner Herrlichkeit endete abrupt, als der Ball in der 13. Minute nach einem platzierten Schuss des völlig frei stehenden Justin Walker, den BSC-Keeper Robin Benz noch abwehren konnte, zu Dennis Wibbe gelangte. Dessen Flanke fand Cagatay Kader, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, zum 1:0 einzunicken. Die Gäste wirkten geschockt. Zehn Minuten nach dem Rückstand war die in den letzten Partien so sattelfeste Dreierkette erneut nicht im Bilde. Wieder glänzte Wibbe, der den Ball zentimetergenau auf den Kopf von Marvin Lorch servierte, als Vorbereiter: 2:0 für die Gastgeber. Nehrbauer reagierte und machte mit der Abordnung von Markus Wipperfürth aus der Dreier- eine Viererkette.