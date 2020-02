Fußball-Regionalliga West : Bonner SC verliert 0:3 gegen SC Verl im Sportpark Nord

Mvondo bekommt in der 58. Minute nach einem Foul an Yildirim Gelb-Rot. Foto: Boris Hempel

Bonn Mehr Effizienz, mehr Zielstrebigkeit, weniger Fehler: Der Fußball-Regionalligist Bonner SC musste sich dem SC Verl vor 380 Zuschauern im Sportpark Nord auch im Rückspiel geschlagen geben. Die Partie endete 0:3 aus Bonner Sicht.

Obwohl die Gastgeber über weite Strecken der Partie mithalten konnten, setzte sich der Tabellenzweite trotz der 90 Pokalminuten vom Mittwoch gegen Union Berlin am Ende mit 3:0 (1:0) durch. Jan Schöppner (29.), Aygün Yildirim (60.) und Zlatko Janjic (73.) trafen für die Gäste. Bemerkenswert: Neben der gelb-roten Karte gegen Cedrik Mvondo (58.) zückte Schiedsrichter Dominik Jolk gleich siebenmal Gelb gegen Spieler der Gastgeber.

Auch BSC-Coach Thorsten Nehrbauer und Co-Trainer Gordon Addai kamen jeweils mit gelb nicht ungeschoren davon. „Natürlich saßen die Karten heute etwas locker“, meinte Nehrbauer zur Leistung des Schiedsrichters. „Aber vielleicht reagieren wir in manchen Situationen einfach zu spät. Diese Diskussion bringt uns aber nicht weiter. Wir müssen anfangen, die Fehler, die wir immer wieder machen zu analysieren und abzustellen. Dann werden wir auch die Partien gewinnen, in denen wir schlecht spielen.“

Im Fußball hat sich für das Auswechseln von Stammkräften der Begriff Rotation eingebürgert. Nehrbauer wählte die extreme Variante und nahm neben den Trainingseindrücken den Test gegen den FC Hürth unter der Woche zum Anlass, die Startelf auf links zu drehen. Lediglich Schlussmann Robin Benz, Adis Omerbasic, Markus Wipperfürth, Kriss Fillinger und Dario Schumacher gehörten am vergangenen Freitag beim 0:2 gegen die U 23 von Schalke 04 zur ersten Elf. Dafür konnten Cedrik Mvondo, Nico Perrey, Sebastian Hirsch, Cebrails Mekreckis, Burak Gencal und vor allem Daniel Somuah, der zweimal gegen Hürth getroffen hatte, ihren Trainer überzeugen.

Damit startete gegen Verl exakt die Mannschaft, die auch gegen den Mittelrheinligisten begonnen hatte. Gästetrainer Guerino Capretti tauschte dreimal, gab dem Ex-Bonner Patrick Schikowski dabei die Chance, gegen seine Ex-Kollegen von Beginn an anzutreten. Und der Ex-Bonner stand gleich im Mittelpunkt des Geschehens. Nach einem angeblichen Foulspiel von Perrey an Schikowski zeigte der Unparteiische in der 17. Minute auf den Punkt. Eine zumindest fragwürdige Entscheidung, denn der nach wie vor beste Bonner Torschütze mit fünf Treffern fiel allzu leicht.