Fußball-Regionalliga : Bonner SC setzt künftig auf Nachwuchs aus der Region

Verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen will künftig der Bonner SC. Als leuchtendes Beispiel dient den Jugendspielern dabei David Winke (rechts). Foto: Boris Hempel

Bonn Der sogenannte #bonnerweg als Ziel zum Profifußball nimmt eine Abzweigung: In Zeiten der Corona-Pandemie will und muss der Fußball-Regionalligist Bonner SC auf junge Spieler aus der Region setzen.

Auf dem fest geplanten und häufiger propagierten geraden Weg zum Profifußball muss Regionalligist Bonner SC nicht ganz freiwillig eine Abfahrt nehmen. Eine vollkommene Abkehr vom eigentlichen Ziel sei der sogenannte #bonnerweg allerdings nicht. „Es ist richtig, dass wir einen Umbruch vollziehen und verstärkt auf junge Spieler aus der Region setzen wollen“, sagt Dirk Mazurkiewicz. „Wir sind uns in Vorstand, Aufsichtsrat und sportlicher Leitung zu 100 Prozent einig, dass dieser Umbruch notwendig ist. Die aktuelle Ungewissheit in Zeiten von Corona verlangt von uns wirtschaftlich mehr Vorsicht“, fügt der BSC-Vorstandsvorsitzende hinzu.

Auch das Umfeld muss laut Mazurkiewicz professionell bleiben und sich deutlich von Mannschaften unterscheiden, die zum Beispiel in der Mittelrheinliga spielen. So betont der BSC-Vorstandsvorsitzende, dass angesichts der zu erwartenden vielen englischen Wochen Spieler gebraucht werden, die auch tagsüber verfügbar sind. Auch die gesundheitliche Betreuung der Spieler soll sich angesichts der Belastungen, die in einer Liga mit womöglich 24 Mannschaften zu erwarten sind, von Profiteams kaum unterscheiden. Der Trainingsauftakt, den BSC-Cheftrainer Thorsten Nehrbauer nach einem Leistungstest Mitte Juli für Anfang August plant, wird demnach mit der neuen Mannschaft erfolgen.