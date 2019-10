Ende der Siegesserie : Bonner SC mit Unentschieden gegen Borussia Dortmund U23

Foto: Boris Hempel/Boris_Hempel Begegnung Bonner SC gegen die Dortmunder U23 am 14. Spieltag der Regionalliga West 2019.

Bonn Der Bonner SC konnte den eigenen Rekord von vier Siegen in Folge in der Fußball-Regionalliga West trotz einer Vielzahl guter Torchancen nicht weiter ausbauen. Gegen die von BSC-Trainer Thorsten Nehrbauer hoch geschätzte U 23 von Borussia Dortmund reichte es für den BSC vor 811 Zuschauern im Sportpark Nord immerhin zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. Die 1:0-Führung durch Adis Omerbasic in der 40. Minute glich Gianluca Rizzo in der 82. Minute für den stets gefährlichen BVB verdientermaßen aus.

„Wir haben von beiden Mannschaften ein gutes Spiel gesehen“, meinte Nehrbauer. „Wenn man den Zeitpunkt des Ausgleichs und die guten Chancen betrachtet, auf 2:0 zu stellen, haben wir vielleicht zwei Punkte verloren. Aber wer hätte noch vor einigen Wochen gedacht, dass wir mit dem BVB auf Augenhöhe spielen“, resümierte der BSC-Trainer.

Mitte der Woche herrschte bei Nehrbauer noch Skepis, ob Bernard Mwarome nach seiner Risswunde aus der Partie gegen Aachen auflaufen könnte. Kurz vor dem Spiel gegen den BVB gaben Spieler und Mediziner grünes Licht.

Das dürfte den BSC-Trainer erleichtert haben, denn am Donnerstag zog sich Mittelfeldregisseur Jan Holldack, immerhin feste Größe auf der Acht und Torschütze zum 2:1 in Halten, im Training eine Muskelverletzung zu. Trotz aller ärztlichen Bemühungen kam ein Einsatz gegen den BVB nicht in Frage. Auch deshalb blieb Cebrails Makreckis nach seiner guten Vorstellung vor einer Woche in der Startelf.

Die Partie begann gleich spektakulär mit zwei Szenen aus der Kategorie Slapstick. Auf glitschigem Rasen verschätzten sich zunächst BSC-Schlussmann Robin Benz nach einem Rückpass von Nico Perrey (4.) und in der gleichen Minute BVB-Keeper Eric Oelschlägel, immerhin Silbermedaillengewinner auf der Ersatzbank für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Rio, nach einem aufsetzenden Ball.

Die erste Gelegenheit aus dem Spiel heraus hatte Dario Schumacher für von Beginn an gefällig kombinierende Gastgeber, als der Kapitän in der 10. Minute aus spitzem Winkel knapp den Torwinkel des Dortmunder Gehäuses verfehlte. Den ersten Abschluss für die Gäste in der 16. Minute konnte sich Magnus Kaastrup auf die Fahne schreiben, der mit einem Flachschuss an Benz scheiterte. Nach 15 Minuten relativer Ruhe bekamen die Torhüter wieder alle Hände voll zu tun.

In der 33. Minute machte der Bonner Keeper allerdings keine gute Figur, als er nach einer Ecke den nassen Ball durch die Handschuhe rutschen ließ. Den Kopfball von Joseph Boyamba kratzte Perrey von der Linie. Nur zwei Minuten später hatte Oelschlägel auf der anderen Seite Glück, als ein abgefälschter Mwarome-Distanzschuss knapp am rechten Pfosten vorbeirauschte.

Dann bügelte Benz seinen Fehler wieder aus, als er in der 36. Minute den Flachschuss von Chris Führich per Reflex mit dem Fuß entschärfte. Als der BVB der Führung sehr nahe war, schlug Adis Omerbasic zum mittlerweile vierten Mal in dieser Saison zu. Nach schnellem Umschaltspiel und Zuckerpass von Patrick Schikowski ließ der rechte Außenspieler des BSC Dortmunds Torhüter beim 1:0 in der 40. Minute keine Abwehrchance.

Nach dem Seitenwechsel eröffnete Boyamba für die äußerst entschlossen wirkenden Dortmunder den Chancenreigen mit einem strammen 20-Meter-Schuss knapp über die Latte (52.). Die Partie blieb unterhaltsam, denn nach Ballverlust von Lars Bünning und Zuspiel von Mwarome scheiterte Schikowski frei vor Oelschlägel am BVB-Keeper (56.). In der 63. Minute köpfte Schikowski nach Wipperfürth-Flanke übers Tor.

Zehn Minuten später hätte Tiziano Lo Iacono die knappe Führung ausbauen können. Aber auch der Sturmkollege von Schikowski, der diesmal auflegte, scheiterte aus kurzer Distanz am Torhüter der Gäste. Acht Minuten vor dem Abpfiff belohnten sich die Gäste für ihr nimmer müdes Offensivspiel mit dem 1:1, das der eingewechselte Gianluca Rizzo nach Flanke von Steffen Tigges per Kopf erzielte. In der Nachspielzeit verhinderte schließlich Oelschlägel mit den Fingerspitzen den späten BSC-Siegtreffer. Schikowski hatte gekonnt das lange Ecke anvisiert.

Borussia Dortmund U 23: Oelschlägel, Bünning, Rente, Hippe, Führich, Hober (46. Finnsson), Boyamba, Tigges, Kaastrup (65. Rizzo), Malanda, Raschl.