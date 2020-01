Auswärtsspiel gegen U23 : Bonner SC kassiert Niederlage gegen Schalker Nachwuchs

Bottrop Auf den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle muss der Bonner SC sich noch gedulden. Beim Spiel gegen die U23 des FC Schalke 04 unterlagen die Bonner und präsentierten sich über weite Teile des Spiels harmlos.

Trotz des eher zurückhaltenden Auftritts in der 2. Hälfte gegen Düsseldorf am vergangenen Sonntag beließ es Nehrbauer im Schalker Ausweichquartier der Knappenschmiede im Bottroper Jahnstadion bei einem Wechsel. Für Sebastian Hirsch kehrte Adis Omerbasic in die Startelf zurück. Der Rechtsverteidiger fehlte gegen die Fortuna wegen diverser Rücken- und Knieprobleme. In der Anfangsphase der Partie war von diesen Schwierigkeiten nichts zu spüren. Gemeinsam mit Markus Wipperfürth, seinem Pendant auf der linken Seite, inszenierte Omerbasic den einen oder anderen viel versprechenden Angriff. In beiden Strafräumen blieb es allerdings in den ersten 15 Minuten ruhig. Die erste gefährliche Aktion verzeichneten dann die Gastgeber. In der 19. Minute scheiterte Jason Ceka für die Knappen am gut reagierenden BSC-Schlussmann Robin Benz.