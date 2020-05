Fußball-Regionalliga : Die Kaderplanung beim Bonner SC nimmt Fahrt auf

Bonn Die Kaderplanungen beim Bonner SC nehmen wieder Fahrt auf. Nach Wochen der Zwangspause und des Homeoffice werden nun wieder persönliche Gespräche geführt - und Verträge unterschrieben. Ein Überblick.

Am 20. Juni sollen die Delegierten aus den Verbänden des Mittelrheins, Niederrheins und aus Westfalen auf dem außerordentliche Verbandstag den Abbruch der laufenden Saison beschließen. Für 16 von 18 Regionalligisten die einzig vernünftige Lösung in Corona-Zeiten. Am 5. September soll die neue Saison starten. Dann in einer Liga, in der womöglich 24 Vereine um Auf- und Abstieg spielen.