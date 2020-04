Noch Spieler gesucht : Bonner SC gründet E-Sports-Team

Bonn Der Bonner SC erweitert den Verein um eine E-Sports-Mannschaft. Die Erlöse des Teams sollen Inklusionsprojekten zugute kommen. Neben Spielern der ersten Mannschaft und einigen Fans, sucht der BSC noch weitere Mitglieder für den neuen Kader.

In Fußballvereinen aus den höchsten deutschen Spielklassen stellen sie mittlerweile keine Besonderheit mehr dar: E-Sports-Mannschaften. Beim FC Schalke, Werder Bremen, aber auch Kiel oder Wiesbaden gehören die E-Sportler mittlerweile zum Geschäft. Jetzt hat auch der Bonner SC einen eigenen Teamableger für den digitalen Rasen gegründet, laut Vereinsangaben die erste E-Sports-Amateurmannschaft. Mit dieser wollen die Bonner an der FIFA-Variante ProClub teilnehmen, bei der jeder Konsolenspieler je einen digitalen Avatar steuern kann. Im besten Fall entstehen so elf gegen elf Duelle, bei denen jeder Online-Spieler eine Position seines virtuellen Teams übernimmt.