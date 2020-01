Testspiel : Bonner SC dreht Partie gegen Meinerzhagen

Bonn. Nach einem 0:2-Rückstand hat der Fußball-Regionalligist Bonner SC sein Testspiel gegen den RSV Meinerzhagen noch mit 3:2 gewonnen. Nicht mehr Teil des Teams ist der erst im Sommer verpflichtete Jasper Löffelsend.

Der Fußball-Regionalligist Bonner SC hat das erste Testspiel in der kurzen Winterpause gegen den westfälischen Oberligisten RSV Meinerzhagen mit 3:2 (0:0) gewonnen. Nach einer eher ereignisarmen ersten Hälfte, in der Neuzugang Evangelos Skraparas sein Debüt feierte, ging der Tabellenzweite aus der Oberliga Westfalen mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn mit 2:0 in Führung.

Am kommenden Wochenende testet der Regionalligist zunächst am Samstag in Monheim gegen den SF Baumberg und dann einen Tag später beim ASC Dortmund. Bereits am 26. Januar steht dann wieder das erste Punktspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf auf dem Spielplan. hto