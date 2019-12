Regionalliga West : Angreifer Patrick Schikowski verlässt den Bonner SC

Bonn Der Bonner SC muss in der Rückrunde der Fußball-Regionalliga West auf seinen erfolgreichsten Angreifer verzichten. Patrick Schikowski verlässt den BSC auf eigenen Wunsch.

Der Bonner SC verliert seinen treffsichersten Stürmer. Wie der Fußball-Regionalligist am Freitagmorgen mitteilte, verlässt Patrick Schikowski den BSC in der Winterpause. „Patrick ist mit dem Wechselwunsch auf uns zu gekommen und wir wollen ihm hier keine Steine in den Weg legen. Sein Weggang ist ein herber Verlust“, sagte Stefan Krämer, Vorstand Sport des Bonner SC. Welchem Verein sich der 27-Jährige anschließt, wollte der BSC mit Rücksicht auf den neuen Club zunächst nicht bekannt geben.