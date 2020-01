Bonner SC : Aloy Ihenacho ist dritter Neuzugang beim BSC

Bonn Bald endet die Wintertransferperiode in der Fußball-Regionalliga. Diese Chance nutzt der Bonner SC um einen weiteren Neuzugang vorzustellen. Aloy Ihenacho ist der dritte im Bunde.

Der in Nigeria geborene Offensivspieler konnte Cheftrainer Thorsten Neubauer seit dem Beginn der Vorbereitung am 2. Januar überzeugen. Ihenacho erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. In der Jugend spielte der 24-Jährige in Rosenheim und Ingolstadt. Im Seniorenbereich war der BSC-Neuzugang für Rot-Weiß Erfurt, Rot-Weiß Oberhausen und zuletzt für Hertha Walheim aktiv.