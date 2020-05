27. Bundesliga-Spieltag : Bayern ohne Revanchegelüste - Kohfeldts Dauerdruck

Das Hinspiel in Frankfurt hatten die Münchner 1:5 verloren. Foto: Hasan Bratic/dpa

Berlin Drei Tage vor dem Liga-Gipfel zwischen dem BVB und dem FC Bayern steht das zweite Geisterspiel-Wochenende an. Die Münchner hegen gegen Frankfurt keine Revanchegelüste. In Mönchengladbach sind besondere „Fans“ dabei.

Am zweiten Geister-Spieltag empfängt Tabellenführer FC Bayern München im Topspiel Eintracht Frankfurt. Drei Stunden zuvor muss Verfolger Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg antreten. Am Tabellenende stehen Paderborn und Bremen unter Druck.

Ein Blick auf das Wochenende in der Fußball-Bundesliga:

UNTER DAUERDRUCK: „Ich sage es deutlich: Es tut richtig weh, was da teilweise geschrieben wird“, sagte Florian Kohfeldt. Den Coach der abstiegsgefährdeten Bremer haben die Forderungen nach seinem Rauswurf und die öffentliche Kritik von Vereinsidolen wie Rune Bratseth oder Dieter Burdenski schwer getroffen. Vor dem Spiel beim SC Freiburg (15.30 Uhr) beträgt der Rückstand des Tabellen-17. auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz bereits neun Zähler. Trotz des Dauerdrucks denkt Kohfeldt nicht an Rücktritt und muss weiterhin auch keinen Rauswurf fürchten. „Ich bin überzeugt, dass Florian der richtige Mann für diese Situation ist und die Wahrscheinlichkeit mit ihm am größten ist, die Klasse zu halten“, sagte Sportchef Frank Baumann.