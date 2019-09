Champions League : Bayern-Bosse kitzeln Kimmich - Kovac: Genießen und punkten

London Im imposanten neuen Tottenham-Stadion versprühte Niko Kovac trotz einer lästigen Erkältung bereits beim Training pure Vorfreude auf den ersten großen Europa-Test des FC Bayern.

„Zwei Top-Mannschaften treffen in einem tollen Stadion aufeinander. Ich werde meinen Spielern sagen, dass sie das Spiel genießen sollen“, sagte der Münchner Coach in London. Zum Genuss soll am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) aber auch ein positives Resultat gehören.

„Wir wollen Minimum einen Punkt mitnehmen, das gäbe uns eine gute Ausgangsposition“, sagte Kovac vor dem Topspiel in Gruppe B gegen den letztmaligen Königsklassen-Finalisten. Auch Karl-Heinz Rummenigge trat den London-Trip mit besonderer Neugierde an - und sehr klaren Ansagen. „Es wird sicherlich ein sehr anspruchsvolles Spiel werden, ein schwerer Prüfstein für uns“, meinte der Vorstandsboss: „Wir wollen idealerweise nach dem Spiel weiter Tabellenführer sein.“

Englands Topclubs sind aktuell der Maßstab in Europa, auch wenn Tottenham zum Auftakt nur 2:2 gegen Olympiakos Piräus spielte. Nach dem kollektiven Achtelfinal-K.o. des Bundesliga-Trios Bayern (gegen Liverpool), Dortmund (gegen Tottenham) und Schalke (gegen Manchester City) in der vergangenen Spielzeit geht es für den deutschen Meister auch darum, den Ruf der Bundesliga international aufzupolieren.

Dafür werden die Bayern anders auftreten müssen als beim 3:2 in Paderborn. „Da hat einiges gefehlt, um in London zu bestehen“, sagte Rummenigge. Positiv stimmte ihn jedoch, dass nach dem Sprung an die Bundesliga-Spitze „keine Partystimmung“ in der Kabine geherrscht habe: „Da war sehr viel Selbstkritik zu spüren. Die Mannschaft weiß, dass sie in allen Bereichen eine Schippe drauflegen muss.“