Badminton-Bundesligist : 1. BC Beuel schlägt Freystadt und München

Foto: Wolfgang Henry Überraschungsdoppel: Lukas Resch (l.) und Luis La Rocca verkauften sich teuer.

Bonn Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel hat am Wochenende den vierten und fünften Spieltag für sich entschieden. Die Gäste aus Freystadt und Neuhausen-Nymphenburg wurden jeweils 4:3 besiegt.

Von Bärbel Dähling

Ziel erreicht und Erfolgsserie fortgesetzt - so lautet das Fazit des 1. BC Beuel nach dem vierten und fünften Spieltag in der Badminton-Bundesliga. Beide Partien in der Erwin-Kranz-Halle - am Samstag gegen den TSV Freystadt und tags darauf gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg - gewannen die Gastgeber jeweils knapp mit 4:3.

"Das ist ja nochmal gutgegangen", sagte Teammanager Maximilian Schneider und schnaufte kräftig durch, nachdem Lukas Resch den letzten Ballwechsel in der Verlängerung des vierten Satzes gegen Neuhausens Tobias Wadenka mit einem satten Schmetterschlag für sich entschied und so den 4:3-Sieg gegen die bis dato punklosen Gäste aus dem Münchner Stadtteil perfekt machte.

Das hätte am Ende auch ganz anders aussehen können, denn Neuhausen-Nymphenburg war alles andere als Kanonenfutter. Mit dem 30-jährigen Misha Zilberman, dem israelischen Spieler russischer Herkunft, der in der Weltrangliste schon auf Platz 39 stand, können die Münchner reichlich Power aufbieten. Beuels Nummer eins Max Weißkirchen fand gegen den Israeli kein probates Mittel, verlor in drei Sätzen und ließ früh den Kopf hängen.

Ohne Fehl und Tadel meisterte Weißkirchen zusammen mit dem Engländer Peter Briggs in beiden Partien die Aufgaben im Herrendoppel. Briggs machte im Mixed mit Hannah Pohl beide Male kurzen Prozess. Seine Mitspielerin Hannah Pohl zog im Damendoppel mit Lisa Kaminski am Samstag den Kürzeren: "Die waren zu stark", bilanzierte sie kurz und knapp. Am Sonntag lief es deutlich besser.