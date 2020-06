Fernsehrechte : 200:106 Bundesliga-Spiele: Sky und DAZN kaufen TV-Pakete

Berlin Für die Fußballfans ändert sich nur wenig. Sky und DAZN bleiben bis 2025 die Live-Sender der Bundesliga. Andere Unternehmen gingen bei der Auktion der Rechte überraschend leer aus.

200 Punktspiele bei Sky, 106 Partien bei DAZN - so sieht von der Saison 2021/2022 an die Verteilung der Fußball-Bundesliga aus.

Sky als langjähriger Pay-Partner der Liga hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur drei der vier Live-Pakete gesichert. Ein Paket erhält der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN. Offiziell bestätigt wird der Verkauf der Medienrechte bis zur Spielzeit 2024/2025 am Montag nach der Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs durch die Deutsche Fußball Liga.

Sky darf mit den Paketen A, B und C alle Partien am Samstag live senden und zudem die beliebte Konferenz übertragen. Außerdem gehören Begegnungen während der englischen Wochen, die Relegation zur 1. Liga sowie der Supercup zum zukünftigen Angebot.

Im Gegensatz zur laufenden und zur kommenden Saison hat der langjährige Zahlmeister der Liga aber weniger Partien im Angebot, denn mit DAZN hat sich der wichtigste Konkurrent bei der Auktion ebenfalls viele Spiele gesichert. Sky, DAZN und die Deutsche Fußball Liga wollten am Wochenende keine Kommentare dazu abgeben.

Der erst seit 2016 in Deutschland aktive Streamingdienst kaufte - wie auch die „Bild am Sonntag“ berichtete - das Paket D. Dieses umfasst alle Partien am Freitag und Sonntag. Zuletzt hatte DAZN über eine Sub-Lizenz von Eurosport ein Paket mit 40 Punktspielen gehalten - und nach dem Re-Start und der Eurosport-Kündigung einzelne Partien von der DFL erworben.