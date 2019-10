Regen reicht noch nicht aus : Natur und Wälder in NRW weiter zu trocken

Essen Viele Menschen haben vom Regen der vergangenen Wochen zwar schon wieder genug. Doch die Natur lechzt weiter nach Wasser, Böden und Grundwasser sind längst noch nicht aufgefüllt. Immerhin gibt es wieder Pilze.

Die Feuchtigkeit habe zwar in der Natur sichtbare Veränderungen gebracht: Vielerorts sprießen wieder Pilze. Vor vier Wochen noch hatten Pilzexperten ein schlechtes Erntejahr - das zweite in Folge - befürchtet. Jetzt seien viele Wiesen voller Champignons und Egerlingsschirmlinge, sagte die Warburger Pilzsachverständige Nannette Sicke-Hemkes. Aus Wäldern im Süden des Landes hätten Wanderer teils größere Vorkommen an Steinpilzen und Maronenröhrlingen gemeldet.

Das kann jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass es derzeit in NRW ein Regendefizit von 284 Litern je Quadratmeter gibt. Experten drücken die Mengen auch in Millimetern aus. Die Gesamtmenge an Niederschlägen in einem durchschnittlichen Jahr beträgt demnach 840 Millimeter. „Das aufzuholen, schaffen wir dieses Jahr sicherlich nicht mehr“, so Kaiser de Garcia. Viel vom Regen gelange zudem wegen großer Versiegelungsflächen in die Kanalisation oder Gewässer und komme gar nicht in den tiefen Bodenschichten an.