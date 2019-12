Zintemaat in Meckenheim : Tausende lockt das besondere Ambiente

Zintemaat in Meckenheim

Voll ist es beim Zintemaat auf dem Kirchplatz in Meckenheim. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Der Zintemaat auf dem Meckenheimer Kirchplatz bekommt in diesem Jahr ein eigenes Lied. Und auch der verkaufsoffene Sonntag konnte stattfinden. Im vergangenen Jahr hatte ihn Verdi mit einer Klage verhindert.

Familien, Paare und Singles schlenderten durch ein beleuchtetes Tor auf den Kirchplatz, umrahmt von Feuerkörben, angezogen vom Duft der Weihnachtsplätzchen, herzhafter kulinarischer Verführungen und dem unnachahmlichen Ambiente, das es nur an diesen zweieinhalb Tagen in der Apfelstadt gibt. Der Zintemaat lockte mit zahlreichen Ständen, eigens gedichtetem Lied, Chorauftritten, Konzerten, der Vorstellung der Blütenkönigin und einem verkaufsoffenen Sonntag auch in diesem Jahr Tausende Besucher auf den Kirchplatz.