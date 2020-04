Kontaktsperre einhalten : Einzelne Wanderwege am Rhein und in der Eifel gesperrt

Einzelne Wanderwege am Rhein und in der Eifel gesperrt

Weil immer noch viele Wanderfreunde unterwegs sind und so die Kontaktsperre nicht mehr eingehalten werden kann, sind einzelne „Traumpfade“ im Rhein-Mosel-Eifel-Land komplett gesperrt worden. Foto: Klaus-Peter Kappest

Eifel Es seien zu viele Wanderer unterwegs: Deshalb haben sich nun einige Gemeinden und Städte im Rhein-Mosel-Eifel-Land dazu entschieden, einzelne Wanderwege zu sperren. Es geht darum, die Kontaktsperre einzuhalten.

In der letzten Zeit hätten unzählige Menschen„von nah und fern“ die Pfade überschwemmt - selbst auf Wegen, die wegen Forstarbeiten gesperrt waren. Betroffen ist etwa der Traumpfad „Kleiner Stern“/„Höhlen- und Schluchtensteig Kell“ bei Andernach am Rhein, den man an den Wochenenden nicht betreten darf. Gleiches gelte für die zugehörigen Parkplätze. Dazu gebe es Halteverbote im umliegenden Bereich. Auf seiner Internetseite informiert der Tourismusverband, welche Wege noch gesperrt sind.