Mutter und Tochter im Gespräch : Was zwei Frauen aus Hersel über den Muttertag sagen

Hersel Am Muttertag scheiden sich die Geister. Für die einen ist es Kommerz, für die anderen eine schöne Tradition. Ein Gespräch mit einer Mutter und ihrer Tochter aus Hersel.

Schöne Tradition oder ausgedientes Klischee mit Kommerzcharakter? Am Muttertag scheiden sich die Geister. Für Cathrin Amissah-Wojtovicz aus Hersel und ihre Mutter Gisela Amissah hat der Tag eine besondere Bedeutung. Über ausgefallenen Ohrschmuck, lieb gewonnene Traditionen und das Muttersein in Zeiten von Kontaktverbot und Lockerung der Corona-Vorschriften sprach Sonja Weber mit Mutter und Tochter.

Nicht jede Familie begeht den Muttertag so intensiv. Die Kommerzialisierung wird häufig kritisiert und viele lehnen einen im Kalender vorgeschriebenen Tag für den Dank an Mütter ab. Wie sehen Sie das?

Ein weiterer Kritikpunkt am Muttertag ist, dass er ein ausgedientes Rollenbild vermittelt. Ist das so?

Cathrin Amissah-Wojtovicz: Wir haben ein sehr enges Verhältnis und treffen uns normalerweise mehrmals pro Woche. Um meine Mutter und meinen Vater zu schützen, halten wir im Moment sehr diszipliniert Abstand. Besuche waren in den letzten Wochen tabu. Stattdessen sprechen wir an der Haustür miteinander, wenn ich meinen Eltern alle drei Tage die Einkäufe vorbeibringe.

Gisela Amissah: Ich habe es nur eine Woche ausgehalten, meine Enkel nicht zu sehen. Seitdem fahre ich öfter am Haus meiner Tochter vorbei und wir unterhalten uns am Fenster. Das muss einfach sein.