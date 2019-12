Straße gesperrt : Zwei Autos kollidieren auf K58 in Wachtberg-Werthhoven

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag in Werthhoven gekommen. Foto: Axel Vogel

Beinahe einen Frontalzusammenstoß hat es am Donnerstag in Wachtberg-Werthhoven gegeben. Auf der Umgehungsstraße K58 sind zwei Autos kollidiert. Markus Zettelmeyer, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg, sagte vor Ort, dass zuerst eine eingeklemmte Person gemeldet wurde. „Bei Eintreffen der ersten Kräfte war aber niemand eingeklemmt“, so Zettelmeyer. „Beide Fahrer konnten ihre Autos unter Hilfe verlassen und wurden sofort vom Rettungsdienst betreut.“