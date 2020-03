Kahle Betonwüste statt grünem Vorgarten : Wachtbergerin kämpft gegen Schottergärten

Wachtberg Kahle Betonwüste statt grünem Vorgarten: Mit einem Bürgerantrag will Birte Kümpel Bauherren und Gemeindeverwaltung stärker in die Pflicht nehmen, gegen Schottergärten vorzugehen und von vornherein darauf zu verzichten.

Birte Kümpel engagiert sich im Ländchen stark in Sachen Natur. Eines ihrer Herzensprojekte ist der Naturnahe Schaugarten am Rathaus. Sozusagen im Kontrast zu allem Blühenden und Wachsenden dort sieht sie die Vorgärten in vielen Wachtberger Neubaugebieten. „Es ist weiterhin zu beobachten, dass unbebaute Flächen vor den Häusern entgegen geltender Bausatzungen beziehungsweise der Landesbauordnung zugepflastert oder zugeschottert werden“, sagte Kümpel.

Deshalb hat sie einen Bürgerantrag eingereicht. Er soll in der Mai-Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses beraten werden, wenn die Coronakrise dann schon vorüber ist, sagte Beigeordneter Swen Christian. Ihrem Antrag, mit dem sie der Situation entgegenwirken möchte, hat Kümpel Bilder aus dem Neubaugebiet Rondo in Berkum beigefügt. „Sie zeigen beispielhaft, wie sich in Siedlungen Stein- statt Vegetationsflächen ausbreiten“, sagte Kümpel. Und zwar nicht nur in Neubaugebieten, sondern auch im Bestand, wo bei Eigentümerwechsel oft vorhandenes Grün durch Stein oder Schotter und Hecken durch Plastikzäune ersetzt würden. In Niederbachem nannte sie das Neubaugebiet „Am Hang“ als exemplarischen Fall, bei dem die Natur vor der Haustür zugepflastert würde.