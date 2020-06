Enewa kauft Wassernetz : Für Niederbachemer wird Wasser günstiger

Zu den Personen

Diplom-Kaufmann Kai Birkner, geboren in Essen, 57 Jahre alt, verheiratet. Er wohnt in Wachtberg-Gimmersdorf. Seit 1992 in der Energiewirtschaft tätig, seit April 2014 Geschäftsführer der enewa.

Diplom-Ingeneur Volker Strehl, geboren in Aachen, 66 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Er wohnt in Beuel. Seit 1982 in verschiedenen Positionen für die Gemeinde Wachtberg tätig, 2005 bis 2020 im Vorstand der Gemeindewerke Wachtberg. Seit Juli 2018 neben Birkner nebenamtlicher Geschäftsführer der enewa.