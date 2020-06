Defekt am Hydrauliaggregat : Transport von Weltraumradar auf Montagabend verschoben

Das neu entwickelte Weltraumradar des Frauenhofer Instituts wird für den Abtransport nach Koblenz auf Schwertransporter verladen. Foto: Axel Vogel

Wachtberg/Bonn Über fünf Jahre hat das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik ein neues Weltraumradar entwickelt. Nach einem technischen Defekt muss der 180-Tonnen-Schwertransport auf Montagabend verschoben werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Ingesamt rund 180 Tonnen geballte Hochleistungstechnik, verteilt auf zwei Stahlcontainer, sensibel per Schwerlastkran auf Tieflader zu hieven ist schon eine Kunst. Umso mehr, „als sich die Last in dem Container unterschiedlich verteilt“, erklärte Helmut Wilden, der beim Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) in Berkum ein besonderes Projekt verantwortet: Die Wachtberger Experten entwickelten im Auftrag des Raumfahrtmanagements des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberkassel das Weltraumbeobachtungsradar „Gestra“.

Nach fünfjähriger Bauzeit war es am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr soweit: Die Sender und Empfangseinheit von Gestra wurden jeweils auf einen Schwertransporter verladen. Nachdem der Transport ursprünglich am Sonntagabend erfolgen sollte, musste er aufgrund eines tehnischen Defekts am Hydrauliaggregat verschoben werden. Wie das Fraunhofer-Institut auf Twitter mitteilte, soll die Fahrt am Montagabend gegen 22 Uhr beginnen.

Das übernahm die Firma von Dietmar und Marco Floßdorf , die einen klangvollen Namen in der Branche hat, „und sich bereits seit Langem auf den Einsatz vorbereitet hat“, sagte Sohn Marco Floßdorf: Die ersten Planungen hätten bereits vor drei Jahren begonnen. Nur eine Herausforderung bei der Umsetzung: Zwei Schwerlastkräne, 500 Tonnen und 300 Tonnen schwer, mussten quasi aufeinander abgestimmt die Container gleichzeitig auf den Spezialtieflader heben; mit der Sendeeinheit ging es los.

Wegen des unterschiedlich verteilten Gewichts kam auch eine spezielle Aufhängung zum Einsatz, so Fraunhofer-Projektleiter Wilden. Außerdem besonders reißfeste, doppelt geschlungene Kunststoffschlaufen aus Polyester, ergänzte Logistikexperte Flossdorf Junior, Tragevermögen bis zu 15 Tonnen: „Wir haben das im Vorfeld alles ganz genau berechnet.“

Schwertransport wiegt 190 Tonnen

Und in der Tat klappte alles wie am Schnürchen. Nach rund einer Viertelstunde war bereits die Sendeeinheit ohne Panne sicher auf dem Tieflader vertäut. Was dann noch folgte, war der Container mit dem Radar-Empfänger und die zwei Radarkuppeln (Radome), die ebenfalls auf eigenen Spezialfahrzeugen verladen wurden, sagte Bernd Segbers, Projektmanager einer Moerser Spezialfirma, die den Transport übernimmt.

Info Fraunhofer-Online Wer die Arbeit des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR mit Sitz in Berkum näher kennenlernen möchte, kann das bei virtuellen Führungen tun. Dabei lässt sich die Weltraumbeobachtung mit Radar (TIRA) bequem von zu Hause aus erleben. Der Termin für die nächste Führung ist am Dienstag, 14. Juli, um 16.30 Uhr. Anmeldung ist unter fhr.fraunhofer.de/besichtigung-der-kugel möglich.

Die rund 130 Kilometer lange Route führt von Berkum über die L 123, B 9 und die MUK-Strecke zur Südbrücke und dann in Richtung Westerwald – über Routen, „bei denen wir nicht viel demontieren müssen“, so Segbers. Eigentlich wären es nur 50 Kilometer Weg. Doch da der Schwertransport insgesamt 190 Tonnen wiegt, 5,50 Meter hoch und 5,30 Meter breit ist, kommen nur spezielle Straßen infrage.

Ziel ist der Standortübungsplatz der Bundeswehr Koblenz-Schmidtenhöhe. Hier soll das Radar dann zusammengebaut und im September in Betrieb gehen, erklärt Thomas Eversberg, der das Projekt beim DLR in Oberkassel leitet. Die Aufgabe des neuen Radars bestehe vor allem in der „Detektierung von Weltraumschrott im internationalen Kontext“: „Wir versuchen, nicht den Schrott zu beseitigen, wir versuchen ihn zu sehen“, stellte er klar. Spätestens seit dem US-Film „Gravity“, in welchem US-Schauspielerin Sandra Bullock eine Astronautin mimt, deren Space Shuttle vom Trümmerteil eines Satelliten schwer beschädigt wird, wisse auch eine breitere Öffentlichkeit von dem Problem.

Mit „Gestra“ unternehme man nun „den ersten Schritt zur Beschreibung der Lage im Weltraum im niedrigen Orbit, sprich zwischen 300 und 3000 Kilometer Bahnhöhe“, so Eversberg. Vereinfacht ausgedrückt, sei das Ziel, eine Art Routensystem zu erstellen, in welchen Korridoren Raumfahrt ohne eine Kollisionsgefahr möglich ist.

Foto: Axel Vogel Das neu entwickelte Weltraumradar des Frauenhofer Instituts wird für den Abtransport nach Koblenz auf Schwertransporter verladen.

Foto: Axel Vogel Das neu entwickelte Weltraumradar des Frauenhofer Instituts wird für den Abtransport nach Koblenz auf Schwertransporter verladen.

Foto: Axel Vogel Das neu entwickelte Weltraumradar des Frauenhofer Instituts wird für den Abtransport nach Koblenz auf Schwertransporter verladen.

Foto: Axel Vogel Das neu entwickelte Weltraumradar des Frauenhofer Instituts wird für den Abtransport nach Koblenz auf Schwertransporter verladen. zurück

weiter