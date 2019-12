Illegal Wohnflächen eingerichtet : Noch mehr Ärger um das Hochhaus in Wachtberg

Für Wohnungen im Erdgeschoss des Hauses fehlen laut Verwalter die Genehmigungen. Foto: GA

Wachtberg-Niederbachem Zuerst waren in dem Gebäude große Mängel beim Brandschutz festgestellt worden. Nun wirft der Immobilienverwalter einem Eigentümer vor, illegal Wohnungen eingerichtet zu haben.

Die desaströsen Zustände des Hochhauses an der Konrad-Adenauer-Straße, die kürzlich öffentlich wurden (der GA berichtete), nehmen ein immer größeres Ausmaß an. Laut eines Schreibens des zuständigen Immobilienverwalters vom 2. Dezember an die rund 20 Wohnungseigentümer, das dem General-Anzeiger vorliegt, werden insbesondere einem Eigentümer schwere Verfehlungen zur Last gelegt. Der soll laut Verwalter, der sich nicht äußern will, wohl „unrechtmäßig“ Gewerbeflächen in Wohnraum umgewandelt haben. Wie viele Wohnungen es im Erdgeschoss des Hauses gibt, ist bisher noch unklar. Auf der Fläche befand sich ein Drogeriemarkt, heute ist dort auch ein Wellness-Salon. Wie der Verwalter betont, fehlt der Nachweis der Genehmigung über die Nutzungsänderung, ebenso wie die notwendigen Bauunterlagen. Der Eigentümer der Gewerbefläche war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Auf Anfrage erklärte die Pressesprecherin des Rhein-Sieg-Kreisese, der für die Bauaufsicht zuständig ist: „Mit Blick auf den Brandschutz ist der Schwerpunkt der Bereich, von dem akut die größten Gefahren für das Gebäude ausgehen“. Dabei soll es um die Elektrik und die Entrümpelung des Kellers gehen. Sobald die gröbsten Mängel beseitigen sind, kann die Firma die damit beauftragt wurde, die Gefahren zu überwachen, abgezogen werden. Wie berichtet, war diese Maßnahme nach einem Ortstermin sofort angeordnet worden. Erst dann werde geprüft, ob es illegale Wohnung gebe. „Sollten ungenehmigte Wohneinheiten festgestellt werden, ist zu entscheiden, ob eine nachträgliche Baugenehmigung möglich ist oder nicht“, führte die Sprecherin aus.

Wer haftet? Alle Eigentümer tragen die Kosten für den Umbau Losgelöst von dem Einzelfall in Niederbachem rät Rechtsanwwalt Jörg Schneider: „Grundsätzlich müssen die Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums von allen Eigentümern getragen werden.“ Der Bonner ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Der Rückbau des ungenehmigten Umbaus müsse von allen Eigentümern gezahlt werden. Allerdings könnten die sich das Geld danach von dem eigenmächtig handelnden Eigentümer zurückholen. Sollten die Rücklagen der Gemeinschaft nicht ausreichen, muss die Eigentümerversammlung Sonderumlagen beschließen. „Wenn der eigenmächtig handelnde Eigentümer die anfallenden Kosten dann nicht erstatten kann, bleibt nur die Vollstreckung gegen den Miteigentümer“, betont Schneider.

Unklarheit hinsichtlich der Rechtsauffassung zum Fall

Für die Frage, wie viele Personen in dem nicht genehmigten Wohnungsbereich leben, sei die Gemeinde Wachtberg zuständig, sagte die Sprecherin. Von Wachtbergs Gemeindesprecherin Margrit Märtens hieß es dazu: Die Verwaltung können erst dann aktiv werden, wenn sie „Mieter“ aus den möglicherweise illegalen Wohnungen melden.

Über diese Rechtsauffassung herrscht allerdings ein grundlegender Dissens zwischen Gemeinde und Kreis. Erst unlängst hatte die Kreissprecherin nochmals betont: „Das Bauaufsichtsamt beseitigt die akuten Brandgefahren, die Gemeinde verhindert die Unbewohnbarkeit des Gebäudes wegen technischer Mängel.“ Carsten Veenker, Bonner Fachanwalt für Verwaltungsrecht, sieht letztendlich sowohl den Kreis als auch die Gemeinde in der Pflicht. So liege die Zuständigkeit für die Bauüberwachung nach der Bauordnung NRW beim Kreis. Dagegen sei die Gemeinde nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW für die Wohnungsaufsicht zuständig. Einer Beschwerde von Bewohnern bedarf es dabei aus Sicht des Anwalts nicht. Die Gemeinde könne tätig werden, „sobald ihr Anhaltspunkte für eine Verwahrlosung oder einen Missstand von Wohnraum bekannt sind“.

Trotz Ungereimtheiten liegt kein Anlass zu polizeilichem Handeln vor

Darüber hinaus gibt es weitere Vorwürfe gegen den Eigentümer, der den Umbau vorgenommen haben soll. Ein anderer Eigentümer versichert, dass ein Familienmitglied des Mannes immer am Ende jedes Monats in einem schwarzen Audi vor dem Hochhaus vorfahre und anschließend „die Miete in Cash einsammelt“. Zudem gibt es Gerüchte, dass der Eigentümer Handwerksaufgaben bei Personen in Auftrag gegeben hat, „die vermutlich schwarz arbeiten und vielfach seine Mieter sind“. Somit könnte es auch eine strafrechtliche Relevanz geben. Der Bonner Polizei liegen zu den Anschuldigungen „bislang keinerlei Erkenntnisse vor“, sagte Polizeisprecher Frank Piontek.