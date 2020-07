Kultur in Corona-Zeiten : Das Drehwerk in Wachtberg öffnet wieder

Wachtberg-Adendorf Ab diesem Donnerstag öffnet das Drehwerk in Wachtberg wieder. Auf die Gäste warten Kino, Bühne, Biergarten und Bistro. Sie können sich auf Filme wie „Die Känguru-Chroniken“ freuen und auf Komiker wie Ingo Konrads.

Gezeigt werden an der Töpferstraße Filme wie Die Känguru-Chroniken, Enkel für Anfänger oder Knives Out – Mord ist Familiensache. Im Kino stehen momentan zwölf Plätze zur Verfügung. „Wir haben zudem etliche Bühnenschaffende gewonnen, die mit großer Spielfreude auch vor wenig Publikum spielen“, so die Mitarbeiterin des Drehwerks. Nach der jetzigen Verordnung können nämlich nur 24 Plätze belegt werden.

Am Samstag, 18. Juli, kommt zum Beispiel Ingo Konrads mit „Best of Wein-Comedy - Das Lachen im Keller geht weiter“, am Sonntag, 9. August, bietet Andrea Volk Comedy-Urlaub mit „Nur die Liege zählt!“. Einen brasilianischen Abend mit Livemusik von Samba Bom und Buffet bietet das Team am Freitag, 31. Juli.