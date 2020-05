Waldschäden in Adendorf : Illegale Mountainbikestrecke in Privatwald entdeckt

Wachtberg Waldbesitzer Georg Freiherr von Loë ärgert sich über rücksichtslose Kinder und Erwachsene, die Bäumen und Pflanzen schaden. Der Adendorfer wünscht sich, dass Besucher auf den Wegen bleiben, damit Natur und Tiere nicht gestört werden.

Waldbesitzer hatte Keimlinge gesetzt

„Hier wächst in den nächsten Jahren gar nichts mehr“, sagt von Loë und zeigt die Schäden am verdichteten und aufgebrochenen Boden, auf dem bis vor Kurzem noch Keimlinge wuchsen. An Bäumen war zudem für den Bau der Strecke offenbar Borke mit einer Hacke oder Axt abgeschlagen, Schrauben hineingebohrt und Wurzeln abgesägt worden. Einen Jungen, den er auf zehn Jahre schätzt, hatte er mit einer Schaufel in der Hand angetroffen. „Ich habe in diesem Fall auf eine Anzeige verzichtet und dem Kind ebenso wie dem Vater die Sache erklärt“, so von Loë. Eine Dauerlösung könne das allerdings nicht sein, weil sich zu viele nicht an die Regel hielten, auf den Wegen zu bleiben, um Natur und Tiere nicht zu stören.