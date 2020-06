Einsatz in Villiprott : Unfallauto landet im Garten eines Privatgrundstücks

Einsatz in Villiprott

Wachtberg Am Donnerstagnachmittag kam es in der Wachtberger Gemeinde Villiprott zu einer folgenschweren Kollision. Auf der L158 stießen zwei Pkw auf der nahen Kreuzung ineinander. Einer der Unfallwagen landete daraufhin im Garten eines Privatgrundstücks.

Gott sei Dank nur mit dem Schrecken davongekommen ist eine Familie aus der Gemeinde Villiprott bei einem Unfall oberhalb ihres Grundstückes auf der Landstraße (L158). Ein roter Pkw ist laut Aussage der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nach einer Kollision auf einer nahe gelegenen Kreuzung erst im Garten der Familie liegengeblieben. „Meine Schwester hat einen Knall gehört und dann direkt an dem Trampolin im Garten den Pkw entdeckt“, erzählt ein Familienmitglied gegenüber dem GA.

Von den betroffenen Fahrzeuginsassen ist bisher bekannt, dass der Fahrer des roten Fahrzeugs derzeit im Krankenhaus medizinisch versorgt wird. Er war nach dem Überschlag im Garten der Familie in seinem Pkw eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mit schwerem Werkzeug befreit werden. Seine Beifahrerin konnte vor Ort medizinisch betreut werden. Von möglichen Verletzungen der Insassen des anderen Fahrzeugs ist bisher noch nichts bekannt.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass ein verunglücktes Fahrzeug auf dem Grundstück der Villiprotter Familie gelandet ist. „Vor ein paar Jahren hatte sich ein Lkw hier überschlagen. Da war der Schaden noch größer“, erzählt ein Mitglied der Familie. Sie hätten wegen der Unfälle jetzt auch kein komisches Gefühl, dass dies noch mal passieren könnte, so das Familienmitglied gegenüber dem GA. „Die Sorge galt in dem Moment erst einmal den verunglückten Personen in dem Unfallauto.“