Nach Corona-Pause : Tierscheune beginnt wieder mit therapeutischem Reiten

Wachtberg-Pech Die Tierscheune in Pech beginnt nach langer Corona-Pause wieder mit dem therapeutischen Reittraining. Kinder nehmen daran ebenso teil wie Senioren. Und für alle gilt: Eine Pferdelänge Abstand.

Tina Wirfs ist sich sicher: „Für viele wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn sie nicht mehr hätten kommen dürfen“, sagt die Besitzerin der Tierscheune in Pech. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf therapeutischem Reiten, einer Annäherung zwischen Mensch und Tier. Oft wochenlang arbeitet sie mit kleinen und großen Patienten, um „wertvolle Fortschritte zu erzielen“, wie sie sagt.

Wäre die Corona-Pause zu lang geworden, hätte das Kinder wie Erwachsene unter Umständen weit zurückgeworfen. „Es gibt auch die, die durch die passiven und aktiven Muskelbewegungen weniger Schmerzen haben. Die mussten natürlich ebenso schnell wieder aufs Pony“, sagt die Pferdefachwirtin. Für die Kinder bedeute ihr Stall, „Freunde zu sehen, zu lernen und Gelerntes umzusetzen sowie Tiere in allen Lebensphasen zu begleiten“.

Die Arbeit mit Senioren oder in der Hospiz-Ponybegleitung sollte bald ebenfalls wieder möglich sein, hofft die 52-Jährige. Berichte und Studien bestätigten ihre eigenen positiven Erfahrungen, wonach man mit den Tieren denjenigen ein bisschen mehr Lebensfreude schenken könne, die gebrechlich sind oder deren Lebenszeit klar begrenzt ist. „Für manche ältere Menschen ist es einfach nur ein beruhigender Effekt, manche erinnern sich an ihre Kindheit, für andere ist es einfach ein Stück Lebensqualität und -freude“, sagt Wirfs.

Gerade Menschen mit Behinderung profitierten von der Tierscheune, erzählt Wirfs. Seit rund drei Jahrzehnten steckt sie ihr Herzblut in den besonderen Ponystall, der im letzten Jahr an die Wiesenau zog. „Bei mir stehen der Mensch und die Tiere im Vordergrund“, betont die Betreiberin. Deshalb setzte sie mit dem Eintreten der Kontaktverbote alle Hebel in Bewegung, um den weiteren Betrieb vor allem für die wichtigen Therapien zu realisieren. Dazu änderte sie einige Regeln und Abläufe im Stall coronakonform.