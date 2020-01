Heimatverein Villip : Rätsel um historisches Werkzeug in Wachtberg

Wachtberg Ein Adendorfer findet das Gerät in einer alten Töpferei. Wofür es verwendet wurde, weiß niemand. Der Heimatverein sucht jemanden, der das Rätsel lösen kann.

Das Werkzeug in der Hand von Ulf Hausmanns ist alt. Streicht man mit der Hand über die hölzerne, glatte Oberfläche, fühlt es sich so an, als wäre es sehr oft benutzt worden. Was aber genau seine Besitzer damit gemacht haben, hat bisher noch niemand herausgefunden.