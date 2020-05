Crossstrecke für Radfahrer geplant : Wachtberg könnte Radparcour erhalten

Wachtberg Einige Ausschussmitglieder in Wachtberg begrüßen die Idee einer sogenannten Pumptrack-Strecke, wünschen sich aber noch mehr Informationen. Eine Idee für einen geeigneten Ort gibt es aber schon.

Viele Begriffe aus dem Englischen haben Eingang in unseren Sprachgebrauch gefunden. Anders verhält es sich beim Wort „Pumptrack“, das einige Mitglieder im Wachtberger Sportausschuss ratlos stimmte. Weshalb sie sich vor der Präsentation in der Sitzung mehr Infos von den Verantwortlichen gewünscht hätten, wie als erster Oliver Henkel (Grüne) betonte: „Ich habe hier eine Din-A4-Seite inklusive Zahlen vorliegen und tue mich mit einer Empfehlung schwer.“

Waldschäden in Adendorf : Illegale Mountainbikestrecke in Privatwald entdeckt

Als Fläche schlugen die Vortragenden einen Bereich zwischen Villiper Jugendhaus und Bolzplatz vor. „Wir hatten im Februar eine Ortsbegehung mit einer Firma, die eine Größe von 300 bis 400 Quadratmeter ansetzen würde“, so Schmidt. Je nach Strecke und Art der Ausführung würden sich die Kosten zwischen 92.000 und 105.000 Euro bewegen. Weshalb sie die Ausschussmitglieder baten, Mittel für eine dieser Varianten in den Haushaltsplanentwurf 2021/22 einzustellen.

Oliver Henkel interessierte noch, ob dann künftig viele Pumptrack-Touristen in Villip zu erwarten seien, denn das gebe die Infrastruktur dort nicht her. „Ich glaube eher nicht, dass wir Reisegruppen erwarten“, sagte daraufhin Schmidt. Oliver Henkel wollte wissen, wer denn der Betreiber sei, Hilde Philippi (CDU), wie viele Nutzer auf die Anlage passten. Siegbert Heid (SPD) fragte sich, wie man den Platz denn sichere und sauber halte. Das Areal sei zu behandeln wie eine Spielplatzfläche, so dass sich der Bauhof der Gemeinde kümmern müsse. „Die Anlage selbst ist aber wartungsarm und Mülleimer sind sowieso schon da“, so Schmidt.