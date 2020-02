Fotofahndung : Noch immer keine Hinweise zu der vermissten 14-Jährigen aus Wachtberg

Wachtberg Seit Freitagvormittag wird eine 14-Jährige aus Wachtberg vermisst. Die Polizei sucht daher mit einem Foto nach der Jugendlichen, die sich möglicherweise im Raum Köln oder Essen aufhalten könnte.

Seit Freitagvormittag wird eine Jugendliche aus Wachtberg vermisst. Ihre Eltern erstatteten eine Vermisstenanzeige. Die 14-Jährige wurde zuletzt am Freitag gegen 10 Uhr in der Nähe ihres Elternhauses gesehen. Die Jugendliche wird so beschrieben: