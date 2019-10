Bürgermeisterwahl 2020 : Jörg Schmidt ist Bürgermeisterkandidat der CDU Wachtberg

Wachtberg Die CDU Wachtberg hat Jörg Schmidt mit einer Stimme Vorsprung zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Die Wahl findet im September 2020 statt.

Die Wachtberger CDU will mit Jörg Schmidt in den Bürgermeister-Wahlkampf gehen. Er erhielt am Donnerstagabend 53 Stimmen, Mitbewerberin Barbara Hausmanns 52 Stimmen. Insgesamt hatten sich 108 von 230 Parteimitgliedern zur Nominierung ins Hotel Görres nach Vilip aufgemacht. 107 gaben ihre Stimme ab, zwei enthielten sich, wie Wahlleiter Frederic Tewes, stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender, gegen 22 Uhr bekanntgab.