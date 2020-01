Illegaler Wohnraum : Behörden entdecken Kegelbahn in Wachtberger Hochhaus

Wachtberg-Niederbachem Einen Eigentümer in dem Haus erwartet ein Ordnungsverfahren, weil er illegalen Wohnraum geschaffen haben soll. Die nicht genehmigte Kegelbahn im Keller musste zurückgebaut werden.

Das Bauaufsichtsamt des Rhein-Sieg-Kreises macht weiter Ernst wegen der baulichen Mängel im Problem-Hochhaus in Niederbachem. Wie berichtet, waren die Mängel im Zuge einer Brandverhütungsschau festgestellt worden. Neben Missständen wie einer maroden Elektrik und einem vermüllten Keller waren dem Bauaufsichtsamt und der Wachtberger Feuerwehr Ungereimtheiten bei der Nutzung der Gewerbefläche im Erdgeschoss aufgefallen: „Die Nutzung ist dort nicht so erfolgt, wie sie bei uns genehmigt worden war“, erklärte Kreissprecherin Rita Lorenz auf Anfrage.

Allerdings will Lorenz nicht weiter kommentiere, ob sich der Verdacht erhärtet hat, dass der Eigentümer der Gewerbefläche illegalerweise Wohnraum im Erdgeschoss geschaffen hat. Grundlage für den Verdacht ist ein Schreiben des Immobilienverwalters vom 2. Dezember an die rund 20 Wohnungseigentümer. In dem Schreiben, das dem GA vorliegt, erhebt der Verwalter den Vorwurf, dass der Eigentümer die Gewerbeflächen „nachträglich“ als Wohnraum umgebaut und vermietet haben soll. Aus dem Schreiben geht allerdings nicht hervor, wie viele Wohnungen der Eigentümer auf der Gewerbefläche im Erdgeschoss geschaffen hat. Der Verwalter will sich weiterhin nicht äußern.