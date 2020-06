Hallenbadsanierung in Berkum : Ausschuss empfiehlt Modernisierung des Hallenbads

Hallenbadsanierung in Berkum

Hallenbad Berkum: Enewa-Mitarbeiter Niklas Roßberg lässt Wasser in das Kinderbecken ein. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Wachtberg Die Sanierung des Berkumer Hallenbades muss aus dem Gemeindesäckel finanziert werden. Angesichts von 2,5 Millionen Euro Kosten könnte sich das Wachtberger Projekt jedoch über mehrere Haushaltsjahre ziehen.

Was kann, was muss das Berkumer Hallenbad haben, um zukunftsfähig zu sein? Um diese Frage drehte es sich im Hauptausschuss der Gemeinde. Wie berichtet, hatten Rat und Verwaltung schon 2018 ein 2,5 Millionen Euro teures Sanierungspaket geschnürt. Damals mit Aussicht auf Fördermittel des Bundes. Nachdem diese nicht bewilligt wurden, müsste nun das Gemeindesäckel herhalten.

Dass an vielen Stellen Handlungsbedarf besteht, machte der beauftragte Planer des Troisdorfer Architekturbüros Haas klar. „Die Fliesen in den Becken halten sich nur noch gegenseitig, die ganze Technik ist schlecht“, sagte Michael Scholz. Zudem tropfe es aus den Duschräumen ins Untergeschoss. Die nur noch im Notbetrieb laufende Filteranlage sei bereits während der Pandemie ausgetauscht worden. Der Architekt, der schon die Turnhalle in Pech saniert hat, erklärte sein Vorgehen: „Was könnte man direkt mit erledigen, wenn man das Bad sowieso schließen muss?“