Hauptausschuss in Wachtberg : Erhöhung der Grundsteuer B für Wachtberg noch 2020?

Wachtberg Wird die Grundsteuer B in Wachtberg erhöht? Wachtbergs Kämmerin Beate Pflaumann soll nun doch überraschend bis zur nächsten Ratssitzung prüfen, wie sich eine Erhöhung auf den Nachtragshaushalt auswirken würde.

Eine unerwartete Wendung hat am Mittwochabend die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Wachtberg genommen. Die Verwaltung soll nun unter anderem doch prüfen, ob eine Erhöhung der Grundsteuer B noch für 2020 in Frage kommt. Eigentlich hatten die Politiker nur über den Nachtragshaushalt von Kämmerin Beate Pflaumann entscheiden, beziehungsweise diesen dem Rat empfehlen sollen. Dann jedoch gab es hitzige Diskussionen darüber, ob es nicht sinnvoller sei, schon jetzt einer möglichen Haushaltssicherung vorzubeugen. Denn der Nachtrag für 2020 sieht eine Überschreitung der Grenze für ein Haushaltssicherungskonzept von rund 804 000 Euro vor. Vor allem Grüne und SPD sprachen sich - wie schon in der Vergangenheit - dafür aus, schnellstmöglich die Einnahmesituation der Gemeinde zu verbessern. Die CDU wollte die Entscheidung darüber lieber dem nächsten Rat überlassen, der sich nach den Wahlen im Herbst konstituieren wird. Ihr Ansatz: Bislang habe sich jeder Haushalt besser entwickelt, als vorher prognostiziert. Christian Feddern (Unser Wachtberg) war schließlich der erste, der einen Antrag stellte. „Die Verwaltung soll prüfen, wie sich die Finanzplanung 2021 bis 2023 ausgeglichen darstellen lässt“, sagte Feddern. Er betonte gegenüber dem GA, dass er nicht in jedem Fall für eine Grundsteuererhöhung sei, aber die Auswirkungen gerne wüsste. Oliver Henkel (Grüne) ging noch einen Schritt weiter. „Ich hätte gerne ein Konzept, das die Grundsteuer so weit angepasst wird, dass wir die 5-Prozent-Hürde nicht reißen, auch schon in 2020“, so Henkel. Beide Vorschläge wurden gegen die Stimmen von FDP und CDU mit einer Stimme Mehrheit angenommen. Nun muss die Kämmerin bis zur nächsten Ratssitzung am 3. März ihren Entwurf überarbeiten.