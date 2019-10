Bauarbeiten in Wachtberg : Brücke am Grünen Weg ist fertig

Die Brücke am Grünen Weg in Wachtberg ist wieder freigegeben.

Wachtberg Über diese Nachricht dürften sich wohl alle Wachtberger freuen: Die Brücke am Grünen Weg, die 2016 bei einem Unwetter erheblich beschädigt wurde, ist wieder für den Verkehr freigegeben. Bei aller Freude aber bleibt ein Wermutstropfen.

Wie berichtet, war die Brücke bei dem verheerenden Unwetter im Juni 2016 erheblich beschädigt worden, genau wie ihr Pendant an der Pecher Hauptstraße. Das Technische Hilfswerk entspannte die Situation, indem es Behelfsbrücken installierte, bis die Bauwerke fertiggestellt wurden: erst an der Pecher Hauptstraße, nun auch am Grünen Weg. Ungeachtet der Verzögerungen wurde der Kostenrahmen von 950.000 Euro eingehalten, sagt Christian Pohl, der als Fachbereichsleiter für alles zuständig ist, was in der Gemeinde mit Infrastruktur zu tun hat.