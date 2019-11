Kinderbetreuung in Wachtberg : Berliner Unternehmen betreibt neue Kita in Berkum

Wachtberg-Berkum Die Limbach-Stiftung und ein Meckenheimer Investor unterzeichnen einen Vertrag für Areal an Alter Molkerei. Wann dort die ersten Kinder betreut werden, ist aber weiterhin unklar.

Wann die ersten Kinder einen Fuß über die Schwelle des Kindergartens an der Alten Molkerei setzen werden, ist weiterhin unklar. Dass sie es jedoch tun werden, steht seit dem 5. November fest. An diesem Tag haben die Limbach-Stiftung und der Investor Inowo die Kaufverträge für das 3778 Quadratmeter große Grundstück zwischen Rathausstraße und Alter Molkerei unterzeichnet.

Das teilte Bürgermeisterin Renate Offergeld in ihrer Funktion als Vorsitzende des Stiftungskuratoriums den Mitgliedern des Bildungsausschusses am Mittwochabend mit. Wie mehrfach berichtet, gibt es eine viele Jahre zurückreichende Projektgeschichte mit wechselnden Partnern. Seit zwei Jahren war jedoch das Meckenheimer Familienunternehmen Inowo am Start, das in Berkum neben einem Wohnkomplex für Senioren auch eine viergruppige Kita plant. Die Fläche für den Wohnkomplex verkaufte die Stiftung an das Unternehmen; das Grundstück für die Kita wurde auf Erbpachtbasis vergeben.