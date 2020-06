Fünf Schwerverletzte bei Unfall in Villip : Auto überschlägt sich und landet im Garten eines Privatgrundstücks

Fünf Schwerverletzte bei Unfall in Villip

Wachtberg Am Donnerstagnachmittag kam es im Wachtberger Ortsteil Villip zu einer folgenschweren Kollision. Auf der L158 stießen zwei Pkw auf der nahen Kreuzung ineinander. Einer der Unfallwagen landete daraufhin im Garten eines Privatgrundstücks.

Gott sei Dank mit dem Schrecken davongekommen ist eine Familie aus dem Wachtberger Ortsteil Villip bei einem Unfall oberhalb ihres Grundstückes auf der Landstraße (L158). Ein roter Mazda ist laut Aussage der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nach einer Kollision auf einer nahe gelegenen Kreuzung erst im Garten der Familie liegengeblieben. „Meine Schwester hat einen Knall gehört und dann direkt an dem Trampolin im Garten den Pkw entdeckt“, erzählt ein Familienmitglied gegenüber dem GA.

Nach Aussage der Polizei ist der Unfallhergang noch nicht völlig aufgeklärt. Vermutlich aber hat der 66-jährige Fahrer eines roten Mazdas das Rotsignal auf der Kreuzung „L158/Am Wachtbergring“ übersehen und ist ungebremst auf einen silbergrauen Opel Corsa aufgefahren, der wegen der Rotphase an der Kreuzung ordnungsgemäß gehalten halten. Durch den Aufprall überschlug sich der Mazda und stürzte anschließend eine Böschung hinunter in den Garten des genannten Familiengrundstückes. Hier kam der Pkw erst an dem besagten Kinder-Trampolin zum Stehen. Der genaue Hergang wird weiter untersucht.