Radfahren in Zeiten der Coronakrise : Wachtberger ADFC gibt Karte für Radpendler heraus

Wachtberg Der ADFC hat einen Plan mit Radrouten nach Bonn, in den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Ahrweiler veröffentlicht. Demnächst wird auch die Routensammlung fürs Drachenfelser Ländchen neu aufgelegt.

Der Frühling naht, es wird wärmer. Wo es normalerweise zahlreiche Erwachsene und Kinder in die Natur zieht, bleiben die Plätze, Parks und Wanderwege derzeit wegen der Coronakrise vielfach leer. Für alle, die nicht im Home-Office arbeiten können, hat sich der Wachtberger ADFC nun etwas ausgedacht: Der Club hat einen Plan mit Radrouten nach Bonn, in den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Ahrweiler für die Wachtberger Radpendler erstellt.

Der erste Impuls kam von seinem ADFC-Kollegen Andreas Stümer, berichtet Erwin Schweisshelm, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Wachtberger Ortsgruppe zuständig ist. Man sei sich schnell einig gewesen, „dass man sich in der desolaten Lage nicht hängen lassen darf, sondern etwas tun muss“. Doch wie, sei die Frage gewesen. Ein Artikel über die positiven Seiten des Radfahrens in Coronazeiten habe den Ausschlag gegeben. „Es stärkt Lunge und Immunsystem, man kann dabei den Kontakt in öffentlichen Verkehrsmitteln vermeiden“, zählt Schweisshelm die Vorzüge auf. Außerdem kommt auch jetzt der Klimaaspekt zum Tragen. Denn, so der Sprecher, „es müssen nicht alle aufs Auto umsteigen“.