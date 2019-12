Polizei sucht Zeugen : Abfallbehälter am Busbahnhof in Berkum aufgesprengt

An drei Haltestellen in Wachtberg-Berkum wurde in den jeweiligen Abfallbehältern offensichtlich Feuerwerkskörper gezündet, sodass die Behälter aufgesprengt wurden und der ganze Müll auf die Straße fiel. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Berkum In der Nacht auf Dienstag wurden am zentralen Busbahnhof in Wachtberg-Berkum an drei Haltestellen in den jeweiligen Abfallbehältern offensichtlich Feuerwerkskörper gezündet. Dadurch fiel der Inhalt auf die Straße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Einmal mehr zum Ziel von Vandalismusakten ist in der Nacht von Montag auf Dienstag der zentrale Busbahnhof der Gemeinde am Berkumer Einkaufszentrum (EKZ) geworden: An drei Haltestellen wurden in den jeweiligen Abfallbehältern offensichtlich Feuerwerkskörper gezündet, sodass die Behälter aufgesprengt wurden und der ganze Müll auf die Straße fiel. Auch soll laut eines Facebook-Posts die Tür einer eigenen Toilette für die Busfahrer offen gestanden haben.

Passanten beschwerten sich am Vormittag über den Zustand an den Haltestellen. „Das passiert jedes Jahr“, wusste ein Mann zu berichten, der gerade des Weges kam: „Es ist eine echte Sauerei.“ Er verdächtigte Jugendliche, die sich einen Spaß daraus machen würden, Böller in die Abfallbehälter zu werfen. Markus von Wirtz, stellvertretender Leiter der Wachtberger Feuerwehr, bestätigte, dass seine Wehrleute in den vergangenen Jahren regelmäßig an Silvester zu Einsätzen wegen brennender Abfallbehälter am Busbahnhof beziehungsweise auf dem Gelände eines angrenzenden Discounters gerufen worden sind. Der neuerliche Vorfall am Busbahnhof war ihm allerdings bisher noch nicht bekannt.