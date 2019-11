Entscheidung am Dienstag : Vorerst keine Berufsfeuerwehr für Rheinbach

Der Brandschutzbedarfsplan

Auf 151 Seiten listet der Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Rheinbach auf, was die Kommune beim Brandschutz, den Hilfsleistungen und dem Katastrophenschutz zu leisten in der Lage ist. Im Schnitt waren die ehrenamtlichen Rettungskräfte in den vergangenen Jahren 290mal im Einsatz. Das sind 0,8 Einsätze pro Tag.

Die Gutachter bescheinigen der Freiwilligenwehr eine „hohe Frequenz“, was die Zahl an Einsätzen angeht. Um Brände gar nicht erst entstehen zu lassen, betreut die Rheinbacher Wehr darüber hinaus 347 Immobilien, darunter Versammlungshäuser, Pflege- und Betreuungsobjekte, Geschäfte und Gewerbebetriebe, die sie einer regelmäßigen „Brandverhütungsschau“ unterziehen. Heißt: Sie begutachten das Gebäude in gewissen Abständen und schauen nach brandschutztechnischen Mängeln und Gefahrenquellen oder prüfen die Rettungswege. 2019 haben sie 49 Brandschauen erledigt.

Beeindruckend ist, über wie viel Löschwasser alle Fahrzeuge der gesamten Rheinbacher Feuerwehr verfügen. Rückten alle Kräfte mit allen zur Verfügung stehenden Fahrzeugen aus, stünden 13 350 Liter Löschwasser zur Verfügung.

Als „Problem“ für die Feuerwehr benennt das Gutachten übrigens zwei Faktoren: die hohe Zahl der Berufspendler und die älter werdende Bevölkerung. Beides mindere die Zahl derjenigen, die tagsüber zu einem Einsatz ausrücken können. qm