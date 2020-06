Halle am Rathaus Meckenheim : Vermarkter der Jungholzhalle gibt Verantwortung an Stadt ab

Vermarkter der Jungholzhalle gibt Verantwortung an Stadt ab

Halle am Rathaus Meckenheim

Die Vermarktung der Jungholzhalle in Meckenheim-Merl liegt wieder bei der Stadt. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Die Meckenheimer Jungholzhalle ist nur wenig ausgelastet. Warum, erklärte nun der ehemalige Vermarkter im Kulturausschuss. Ein Grund: Für viele Veranstaltungen ist sie zu klein.

Symphonieorchester waren in der Jungholzhalle schon zu Besuch, Messen wurden ausgerichtet, Vereinsfeste gefeiert. Die Halle, direkt am Rathaus gelegen, bietet derzeit auch die Möglichkeit, Versammlungen mit corona-gerechtem Abstand zu realisieren. Weshalb die Vermarktung nach dem Neubau der Halle schleppend anlief und welches realistische Potenzial es für die Halle in einer Zeit nach Corona gibt, darüber berichtete Erwin Ruckes im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur.