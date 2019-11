Karneval in Rheinbach : Tollitäten mit Karneval im Blut

Karneval in Rheinbach

Die Kindertollitäten Tim I. und Hannah I. übernehemen in Rheinbach das jecke Ruder. Foto: Axel Vogel

RHEINBACH. In Rheinbach regieren Tim I. und Hannah I. Sie haben Karneval im Blut.

Der jecke Nachwuchs hat in Rheinbach die Macht übernommen. Vor den Abordnungen etlicher Vereine aus der Stadt und der Umgebung wurden in der Stadthalle am Samstag Prinz Tim I. (Schaefer) und Prinzessin Hannah I. (Enders) proklamiert und gaben als Motto für die Session aus: „Ejal ob Rut-Wies oder Jrön-Rut, mir Pänz han den Karneval im Bloot“.