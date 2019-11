Im Graben gelandet : Fahrerin nach Unfall bei Morenhoven leicht verletzt

Foto: Matthias Kehrein Bei einem Unfall in Morenhoven ist eine Frau leicht verletzt worden.

Swisttal Auf der L493 in Swisttal-Morenhoven ist eine junge Frau am Dienstagnachmittag aus bisher unbekannten Gründen in den Straßengraben geraten. Wie die Polizei mitteilt, kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Bei einem Unfall in Swisttal-Morenhoven ist eine junge Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei die Frau auf der Ecke Burgstraße/Heidgesweg gegen kurz nach 15 Uhr in den Graben gefahren.

Nach GA-Informationen konnte sie eigenständig unter der Hilfe von Zeugen aussteigen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bisher noch nicht bekannt.

