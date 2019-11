St. Katharina und Versöhnungskirche : Unbekannte randalieren und zündeln in Buschhovener Kirchen

Buschhoven Die Feuerwehr Swisttal musste am Samstagnachmittag nach Buschhoven ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Opferstock der St. Katharina Kirche durch Bücher in Brand gesetzt. Auch in der 200 Meter entfernten Versöhnungskirche haben Unbekannte randaliert.

In der St. Katharina Kirche in Buschhoven hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden mehrere Bücher auf den mit Kerzen besetzten Opferstock gelegt.

Dieser fing sofort Feuer und sorgte für eine starke Rauchentwicklung innerhalb der Kirche. Die Einsatzkräfte löschten den Opferstock und entrauchten das Gotteshaus.

„Wie groß der Schaden ist, kann man im Moment noch nicht absehen. Durch die starke Verrußung im Innenraum, ist es gut möglich, dass die Orgel auch zu Schaden gekommen ist. Das müssen wir jetzt prüfen“, sagte Jochen Arnold, Mitglied im Kirchenvorstand.

Auch in der 200 Meter entfernten Versöhnungskirche kam es an Samstagnachmittag zu einem Zwischenfall. Bisher Unbekannte haben in der evangelischen Kirche Kerzen auf dem Altar abgeräumt, die Sitzkissen von den Bänken und Bücher und Zeitschriften aus ihren Ständern geschmissen.

Wie Pfarrer Ernst Edelmann auf GA-Nachfrage berichtet, sei es bereits am Dienstag zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Auch hier waren Bücher umhergeschmissen worden und auf einem Fußabtreter ein kleines Feuer entfacht worden. Schaden ist bisher laut Edelmann keiner entstanden.

